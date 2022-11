Tak w praktyce działa zapora przy granicy z Białorusią. SG pokazała nagranie

Straż Graniczna opublikowała najnowsze nagranie z granicy polsko-białoruskiej. Z informacji polskich służb wynika, że na odcinkach, gdzie już działa bariera elektroniczna nie było w ostatnich dniach żadnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. „Kamery dzienno-nocne i termowizyjne dają funkcjonariuszom SG możliwość całodobowego monitoringu granicy” – czytamy w raporcie. Straż Graniczna zapowiedziała również oddanie do użytku kolejnych fragmentów zapory w najbliższych dniach.

Granica polsko-białoruska. SG o incydentach

Polskie służby poinformowały także o kolejnych incydentach, do których doszło w regionie. W niedzielę 27 listopada do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 45 osób. Byli to m.in. obywatele Kamerunu. Sudanu oraz Konga.

19 cudzoziemców nielegalnie przeprawiło się przez rzekę Świsłocz. 9 migrantów przepłynęło na pontonie, który od razu został przeciągnięty przez służby białoruskie z powrotem na Białoruś. Łącznie w listopadzie odnotowano ponad 2 tysiące prób przekroczenia polskiej granicy. Dla porównania – w ubiegłym roku w listopadzie było około 8900 takich przypadków.

Trwa budowa zapory na granicy

Na granicy polsko-białoruskiej montowane są kolejne elementy umocnień. 18 listopada odbyło się spotkanie z mediami, w którym udział wzięli minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Konferencja prasowa została zwołana z powodu zakończenia prac przy pierwszym odcinku bariery elektronicznej.

W piątek 25 listopada poinformowano o oddaniu kolejnego 16-kilometrowego odcinka bariery elektronicznej. Łącznie system zamontowano już na 37 kilometrach granicy.

