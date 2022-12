Najnowsze informacje z granicy polsko-białoruskiej. Migrantów łączy jeden szczegół

Polscy pogranicznicy przekazali, że 15 grudnia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z terytorium Białorusi 22 cudzoziemców. Punkt Straży granicznej w Bobrownikach zarejestrował czterech obywateli Indii i dwóch obywateli Afganistanu. Przeprawiali się oni nielegalnie przez rzekę Świsłocz. Z kolei jednostka w Nowym Dworze za pomocnictwo zatrzymała obywatela Kazachstanu, który przewoził siedmiu obywateli Egiptu.

Sytuacja na granicy. Jeden szczegół zwraca uwagę

Funkcjonariusze Straży Granicznej podali, że większość tych osób łączyła wspólna cecha. Mieli oni przy sobie rosyjskie wizy. Pogranicznicy przekazali również najnowsze dane dotyczące ruchu w kierunku z i do Polski. W czwartek 15 grudnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,7 tys. osób. Od 24 lutego br. było to łącznie 8,427 mln osób. Tego samego dnia z Polski do Ukrainy odprawiono 22,5 tys. osób. Od 24 lutego to ponad 6,593 mln osób.

Nie ustaje też działalność tzw. kurierów, którzy wbrew prawu usiłują pomóc osobom chcącym dostać się na terytorium Unii Europejskiej. W czwartek pogranicznicy z Bobrownik zatrzymali obywateli Ukrainy, którzy pomagali przedostać się uchodźcom z terytorium Białorusi do Polski. Bus przewożący migrantów prawdopodobnie wpadł w poślizg.

Niemcy odsyłają migrantów do Polski

Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej Straż Graniczna przekazała, że w tym roku do Polski przekazano 471 cudzoziemców z innych państw Unii Europejskiej. Chodzi o osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, po czym wbrew przepisom wyjechały do innych krajów. Z informacji polskich służb wynika, że najwięcej osób trafiło do naszego kraju z Niemiec – 300. Wśród nich największą grupę stanowią migranci z Iraku – 98 osób.

