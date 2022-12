Kryzys na granicy z Białorusią. SG opublikowała najnowszy raport

Straż Graniczna w mediach społecznościowych opublikowała najnowszy raport dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak informują mundurowi, w piątek 16 grudnia do Polski z terenu Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 56 osób. Dziewięciu obywateli Etiopii przeprawiało się przez rozlewiska rzeki Leśna Prawa.

Kryzys na granicy z Białorusią. SG informuje o kolejnych incydentach

Straż Graniczna przekazała także informacje o tzw. pomocnikach. Jak wyliczają funkcjonariusze: Gruzin przyjechał po 16 obywateli Afganistanu, obywatel Kazachstanu czekał na siedmiu Egipcjan, a Ukrainiec chciał przewieźć w głąb kraju trzech obywateli Syrii i trzech obywateli Iraku.

Dzień wcześniej polscy pogranicznicy przekazali, że 15 grudnia do Polski z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 22 cudzoziemców. Punkt Straży Granicznej w Bobrownikach zarejestrował czterech obywateli Indii i dwóch obywateli Afganistanu. Przeprawiali się oni nielegalnie przez rzekę Świsłocz. Z kolei jednostka w Nowym Dworze za pomocnictwo zatrzymała obywatela Kazachstanu, który przewoził siedmiu obywateli Egiptu.

Kraje europejskie odsyłają migrantów do Polski

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, w ciągu czterech ostatnich miesięcy, do Polski przekazano 353 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się na teren innych państw Europy. Aż 229 powróciło do naszego kraju z Niemiec. Kolejnych 27 przekazała nam Norwegia, a 25 – Szwecja. Łącznie nasz kraj może być zmuszony do przyjęcia nawet kilkunastu tysięcy osób.

