Najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Ponad 380 osób w rękach służb

Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że 20 grudnia do Polski od strony Białorusi próbowało się nielegalnie przedostać 26 cudzoziemców. W ręce funkcjonariuszy trafili m.in. obywatele Egiptu, Iranu, Syrii oraz Afganistanu.

Na odcinkach ochranianych przez placówki w Czeremsze oraz Michałowi za pomocnictwo w bezprawnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej zatrzymano obywatela Kazachstanu. Mężczyzna przewoził 2 Irakijczyków oraz 2 Syryjczyków. Straż Graniczna przekazała, że łącznie przez cały rok zatrzymano 384 pomocników.

Incydenty przy granicy polsko-białoruskiej

19 grudnia do Polski próbowały się nielegalnie przedostać cztery osoby: trzech obywateli Jemenu oraz obywatel Syrii. Cała grupa przeprawiła się przez rzekę Świsłocz. Migrantów zauważyli funkcjonariusze z placówki SG w Bobrownikach. „Jak dotąd jest to najmniejsza w dobie liczba cudzoziemców, która w tym roku próbowała dostać się do Polski wbrew przepisom” – podkreśla rzeczniczka podlaskiej Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz.

Z raportu SG wynika, że łącznie w grudniu odnotowano 949 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dla porównania – w poprzednim roku w grudniu takich prób było 1698. Jak czytamy w raporcie polskich służb, od początku roku do Polski próbowało się nielegalnie dostać 15,1 tys. cudzoziemców.

Dane SG świadczą o tym, że sytuacja w regionie się uspokoiła. W 2021 roku w ręce funkcjonariuszy SG trafiło blisko 40 tys. migrantów, którzy chcieli przekroczyć granicę polsko-białoruską bez wymaganych dokumentów.

