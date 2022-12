Najnowszy raport z granicy. Ponad setka cudzoziemców usiłowała przedrzeć się do Polski

Nie ustają próby nielegalnego przedostania się przez polsko-białoruską granicę. Z najnowszego raportu wynika, że w piątek, 23 grudnia, do Polski próbowało przedostać się z Białorusi 103 cudzoziemców. Byli to między innymi obywatele Somalii i Jemenu. Funkcjonariusze z Punktu Straży Granicznej Narewka za pomocnictwo zatrzymali trzy osoby, obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy przyjechali trzema samochodami po 14 cudzoziemców – obywateli Afganistanu i Iranu.

Najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. Ilu migrantów?

Polscy pogranicznicy przekazali, że w grudniu odnotowano 1160 prób nielegalnego przedostania się przez polską granicę, a w tym roku było to już łącznie 15 300 przypadków. Dzień wcześniej SG informowała 66 cudzoziemcach, w tym m.in. obywatel Egiptu, którzy chcieli przedrzeć się do Polski. Funkcjonariusze SG z placówki w Bobrownikach zauważyli 17 Syryjczyków, którzy przy użyciu pontonu przeprawili się przez rzekę Świsłocz i chcieli dostać się do naszego kraju mimo braku odpowiednich dokumentów.

Za raportu wynika, że 23 grudnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 37,2 tys. osób. Od 24 lutego było to 8,638 mln osób. W piątek z Polski do Ukrainy odprawiono 34,5 tys. osób. Od 24 lutego to ponad 6,814 mln osób.

Ponad 15 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę

Warto przypomnieć, że w piątek na oficjalnym profilu Straży Granicznej na Twitterze pojawiło się nietypowe nagranie. Pogranicznicy zaprezentowali kolędę, która wyróżnia się słowami oraz stylem muzycznym.