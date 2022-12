Białorusini: Przy granicy z Polską znaleziono ciało Syryjki

Białoruska straż graniczna poinformowała w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że we wtorek wieczorem w pobliżu granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze natrafili na obywatela Syrii, obok którego miało znajdować się ciało jego córki, także Syryjki.

Białorusini: Ciało Syryjki przy granicy z Polską

Cudzoziemiec miał rzekomo powiedzieć Białorusinom, że „byli w Polsce od trzech dni i zostali zatrzymani przez osoby w mundurach”. Według białoruskich służb, mężczyzna „poprosił polskie wojsko o pomoc dla jego córki, która była w stanie krytycznym”. Miał też relacjonować, że polskie służby „zabrały im plecaki z rzeczami osobistymi i ciepłymi ubraniami, jedzeniem, wsadziły do samochodu i wywiozły do granicy”. „Pomimo tego, że kobieta była bliska śmierci i ledwo oddychała, polscy wojskowi nakazali cudzoziemcowi «załadować ciało swojej córki na ramiona» i wypchnęli go przez bramę w szlabanie” – twierdzi białoruska straż graniczna.

Białorusini opublikowali również krótkie nagranie, na którym rzekomo widać zapłakanego mężczyznę i ciało kobiety. O komentarz do komunikatu białoruskich służb poprosiliśmy polską Straż Graniczną. Czekamy na odpowiedź.

Na granicy polsko-białoruskiej wciąż niespokojnie

Sytuację na granicy polsko-białoruskiej nadal trudno uznać za spokojną. Codziennie Straż Graniczna informuje o nowych próbach nielegalnego przedostania się na teren Polski. W ciągu minionej dobry odnotowano 39 takich przypadków. Wśród cudzoziemców, którzy 27 grudnia usiłowali wedrzeć się do naszego kraju, byli m.in. obywatele Etiopii.

Poza migrantami, w ręce pograniczników wpadli także przemytnicy – za pomocnictwo zatrzymano czterech obywateli Ukrainy. „Kurierzy” przyjechali trzema samochodami po czterech obywateli Afganistanu. Na odcinku ochranianym przez oddział PSG w Narewce widziano z kolei cudzoziemców z rozkładaną drabiną. Strażnicy sfotografowali migrantów, którzy szukali miejsca do nielegalnego przedostania się do Polski.

