Straż Graniczna publikuje nowe nagranie. Uruchomiono kolejny odcinek bariery

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. W najnowszym komunikacie mundurowi przekazali, że w sposób nielegalny próbowało do Polski przedostać się 35 cudzoziemców. Na odcinku strzeżonym przez Placówkę Straży Granicznej Bobrowniki pojawiła się grupa 19 migrantów, w tym 13 osób – obywatele Syrii, Mali, Czadu, Gwinei i Kamerunu – nielegalnie przeprawiło się przez rzekę Świsłocz.

Działa kolejny odcinek bariery na granicy

W czwartek polscy pogranicznicy przekazali, że oddano do użytku kolejny odcinek bariery elektronicznej o długość 17,6 km. Działa on na obszarze ochranianym przez placówki w Nowym Dworze i Lipsku. „Granicę polsko-białoruską monitoruje tam ponad tysiąc kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały z systemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku, które o sytuacji na granicy na bieżąco informuje patrole SG” – poinformowały służby.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Straż Graniczną, do końca roku będą gotowe jeszcze dwa odcinki bariery. Jeden o długości 17,2 km, a drugi – 18,1 km. System będzie działał na ok. 108 km. Do uruchomienia pozostanie pięć odcinków bariery o łącznej długości blisko 100 km. Są tam już ustawione kontenery teletechniczne i słupy pod kamery, zainstalowano również kamery dzienno-nocne. Na stalowej zaporze zostały ponadto założone kable sensoryczne, a na niektórych odcinkach trwa ich instalacja w gruncie. W krótce zostanie również ukończona instalacja kamer termowizyjnych.

Sytuacja na granicy. Kiedy koniec budowy zapory?

Docelowo bariera elektroniczna ma zabezpieczyć odcinek granicy z Białorusią liczący około 206 kilometrów. Na cały system będzie się składać ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

twitterCzytaj też:

Kryzys na granicy z Białorusią. SG informuje o kolejnych incydentach. „Wszystko jest sterowane”Czytaj też:

Ryanair z ogromnymi kłopotami. „19 tys. osób jest przetrzymywanych jako zakładnicy”