Pościg przy granicy polsko-białoruskiej. SG o kolejnych incydentach

Straż Graniczna przekazała najnowszy raport z granicy polsko-białoruskiej. 29 grudnia do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 24 cudzoziemców, głównie obywateli Iraku i Afganistanu. Pięć osób podchodziło pod barierę, po czym wycofywały się na Białoruś. Funkcjonariusze SG z placówki w Michałowie zatrzymali po pościgu obywatela Białorusi, który nielegalnie przewoził pięciu migrantów z Afganistanu.

– Ostatnie dni pokazały – o czym zresztą mówimy od początku presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej – że wszystko jest sterowane i zależy od tego, na jaki pomysł wpadną władze Białorusi. Tu nie ma mowy o żadnej naturalnej fali migrantów, jak na granicy z Ukrainą – komentowała w rozmowie z „Wprost” rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Granica polsko-białoruska. Nowy odcinek bariery

Tymczasem przy granicy Polski z Białorusią pojawił się kolejny odcinek bariery elektronicznej o długość 17,6 km. Działa on na obszarze ochranianym przez placówki w Nowym Dworze i Lipsku. „Granicę polsko-białoruską monitoruje tam ponad tysiąc kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały z systemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku, które o sytuacji na granicy na bieżąco informuje patrole SG” – poinformowały służby.

Do końca roku mają być gotowe jeszcze dwa odcinki bariery. Jeden o długości 17,2 km, a drugi – 18,1 km. System będzie działał na ok. 108 km. Do uruchomienia pozostanie pięć odcinków bariery o łącznej długości blisko 100 km. Docelowo bariera elektroniczna ma zabezpieczyć odcinek granicy z Białorusią liczący około 206 kilometrów. Na cały system będzie się składać ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

