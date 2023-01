Migranci nie odpuszczają i forsują rzekę. Najnowszy komunikat Straży Granicznej

W ostatnim czasie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej utrzymuje się na podobnym poziomie. Migranci ponownie starają się sforsować rzekę Świsłocz. W ostatnim raporcie wskazano 15 osób, które w ten sposób usiłowały przedostać się na polską stronę.

Sytuacja na granicy. Migranci nie odpuszczają

Straż Graniczna przekazała, że 1 stycznia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 27 cudzoziemców. Placówki Straży Granicznej w Bobrownikachi i w Krynkach podały, że 15 obywateli Iraku, Syrii i Egiptu przeprawiło się przez rzekę Świsłocz. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Mielniku za pomocnictwo zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 4 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski.

W podsumowaniu za rok 2022 r. wykazano, że funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 505 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy. 360 osób na białoruskim odcinku granicy państwowej i 145 osób na litewskim.

Próby forsowania granicy. SG podała nowy komunikat

SG podaje, że 1 stycznia funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 9,8 tys. osób. Od 24 lutego 2022 było to łącznie 8,841 mln osób. Pierwszego dnia roku z Polski do Ukrainy odprawiono 7,2 tys. osób. Od 24 lutego 2022 – ponad 7,05 mln osób.

29 grudnia odebrano i uruchomiono czwarty odcinek bariery elektronicznej na granicy z Białorusią. Ma on długość 17,6 km i działa na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Nowym Dworze i Lipsku. Obecnie bariera elektroniczna ma 72 km. Granicę polsko-białoruską monitoruje tam ponad tysiąc kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały z systemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku, które o sytuacji na granicy na bieżąco informuje patrole SG.

