Migranci pod barierą na granicy. Rosjanie skierowali ich do pracy lub nauki w Polsce?

Straż Graniczna informuje każdego dnia o tym, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej. Od pewnego czasu większość prób jej nielegalnego przekroczenia jest rejestrowania za pomocą systemów, w które wyposażono powstającą barierę. Dzięki niej funkcjonariusze SG automatycznie otrzymują alerty o tych próbach, a wszystkie osoby zostają natychmiast zatrzymane.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Nowy raport

Z najnowszego raportu polskich pograniczników wynika, że 3 stycznia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 60 cudzoziemców. Było to m.in. 30 obywateli Syrii i 10 obywateli Iranu. Straż Graniczna informuje, że 11 osób podchodziło pod barierę, a na widok patroli służb wycofały się na Białoruś.

Po sprawdzeniu ich dokumentów okazało się, że cudzoziemcy na Białoruś dostali się z Rosji. Mieli wizy ze sobą rosyjskie wizy w celu podjęcia pracy lub nauki.

Zmiany przy granicy polsko-białoruskiej

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 roku nie obowiązuje już zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Zakaz wprowadzono w związku z pracami przy instalacji elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej. Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożonym karą grzywny do 500 zł.

3 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 28 tys. osób. Od 24 lutego było to łącznie 8,891 mln osób. Tego samego dnia z Polski do Ukrainy odprawiono 28,3 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 7,099 mln osób. Wcześniej Straż Graniczna poinformowała, ilu Rosjan w ubiegłym roku wjechało do Polski. Funkcjonariusze SG nie zezwolili na wjazd 5,6 tys. obywateli Rosji.

