Białoruskie służby pod barierą na granicy. Tak pomagają migrantom

Każdego dnia przed barierą na polsko-białoruskiej granicy pojawiają się migranci, którzy usiłują przedrzeć się na drugą stronę. Od pewnego czasu większość prób jej nielegalnego przekroczenia jest rejestrowania za pomocą specjalnych systemów. W 2022 roku łącznie odnotowano 15,6 tys. takich prób, czyli o 40 tys. mniej niż w 2021 roku. Dzięki barierze elektronicznej pogranicznicy automatycznie otrzymują alerty, a wszystkie osoby zostają natychmiast zatrzymane.

SG publikuje nagranie. Białoruski służby pod barierą

Choć od 1 stycznia nie przedłużono zakazu zbliżania się do granicy na odległość mniejszą niż 200 metrów, to obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej wynoszący 15 m od linii granicy. W najnowszym komunikacie Straż Graniczna informuje, że pomimo że obszar przy granicy znajdujący się po stronie białoruskiej jest strefą dostępną tylko dla służb białoruskich, cały czas pojawiają się tam osoby próbujące nielegalnie przedostać się do Polski.

„Cudzoziemcom nielegalne przekraczanie granicy ułatwiają służby białoruskie. Wskazują im miejsca, podprowadzają pod granicę, przewożą, dostarczają narzędzia do przejścia przez barierę lub pontony do pokonania rzeki granicznej” – alarmują polscy pogranicznicy.

Kolejni migranci próbują forsować granicę

SG opublikowała nagranie, na którym cudzoziemcy idą wzdłuż zapory w towarzystwie służb białoruskich. Incydent miał miejsce na terenie placówki w Czeremsze. Ostatniej doby – jak poinformowała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie – z Białorusi na terytorium Polski nielegalnie próbowało przedrzeć się 66 cudzoziemców.

