Migranci zaskoczyli pograniczników. Niecodzienne zdarzenie na Podhalu

Karpacki Oddział Straży Granicznej opisał niecodzienne zdarzenie w Chochołowie na Podhalu. Funkcjonariusze skontrolowali samochód marki Ford S Max na polskich numerach rejestracyjnych. „Pomysłowość cudzoziemców próbujących przedostać się do krajów Europy Zachodniej potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy Straży Granicznej” – przyznali.

12 obywateli Turcji przebywało nielegalnie w Polsce

Okazało się, że w pojeździe znajduje kierowca – obywatel Ukrainy – oraz 12 obywateli Turcji. Wszyscy ujawnieni mężczyźni zostali zatrzymani w związku z naruszeniem warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. „Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu w Polsce. Ponadto cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski” – poinformowała SG.

Pogranicznicy ustalili, że obcokrajowcy drogą lotniczą dotarli z Turcji do Serbii, następnie pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu, którym przez Słowację dotarli do Polski, gdzie po przekroczeniu granicy państwa przez byłe przejście graniczne w Chochołowie zostali zatrzymani. Celem ich podróży były Niemcy.

Funkcjonariusze SG zaskoczeni. 12 Turków i Ukrainiec aresztowani

Każdy z nich został zobowiązany do powrotu. Mężczyźni otrzymali też 3-letni zakaz wjazdu do Polski i innych państw Schengen. Sąd Rejonowy w Nowym Targu zdecydował o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Lesznowoli (3 osoby) i Przemyślu (9 osób) na okres 3 miesięcy.

Straż Graniczna podaje, że kierowca forda został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew przepisom prawa granicy RP. Jego także zobowiązano do powrotu. Sąd Rejonowy w Nowym Targu zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

