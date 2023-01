Incydenty przy granicy polsko-białoruskiej. W ruch poszła drabina

Straż Graniczna przekazała najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Z raportu polskich służb wynika, że we wtorek 10 stycznia do naszego kraju próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 49 cudzoziemców. W ręce funkcjonariuszy z placówki SG w Bobrownikach trafiło dziewięciu obywateli Jemenu, 5 obywateli Konga oraz 2 Senegalczyków, którzy przeprawili się przez rzekę Świsłocz.

Z kolei pogranicznicy z Mielnika zauważyli grupę około 20 cudzoziemców, którzy przy pomocy drabiny próbowali pokonać barierę na granicy polsko-białoruskiej. Ostatecznie zrezygnowali ze swoich planów i na widok patroli SG wycofali się na Białoruś.

Incydent przy granicy z Białorusią

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy granicy z Białorusią 9 stycznia. Strażnicy z Mielnika zauważyli grupę osób próbujących nielegalnie przedostać się do Polski. W celu zabezpieczenia granicy i niedopuszczenia do jej nielegalnego przekroczenia wysłano w to miejsce patrole. Po dotarciu we wskazany rejon polskie służby zostały obrzucane kamieniami przez kilkanaście osób znajdujących się po stronie białoruskiej. Po kilkunastu minutach cudzoziemcy porzucili swoje plany i wycofali się w głąb Białorusi.

Dzień wcześniej, także na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku grupa około 20 osób po próbie nielegalnego przekroczenia granicy również rzucała kamieniami w polskie patrole. W trakcie obu zdarzeń nikt nie doznał obrażeń. Dzięki wybudowanej barierze fizycznej funkcjonariusze pełniący służbę są bezpieczniejsi.

Czytaj też:

Kolejne incydenty na granicy z Białorusią. Najnowszy raport SGCzytaj też:

Coraz trudniej sforsować granicę Polski. Migranci „testują” inne trasy