Najnowszy raport SG. Więcej migrantów na granicy polsko-białoruskiej

Choć na granicy polsko-białoruskiej powstała trwała zapora, nadal nie brakuje prób nielegalnego przedostania się do Polski. Sytuację codziennie relacjonuje Straż Graniczna. Z jej wpisu z niedzieli dowiadujemy się, że dzień wcześniej – 14 stycznia – do Polski usiłowało nielegalnie przedostać się 69 osób. To więcej niż w poprzednich dniach. W piątek było to 29 cudzoziemców, a w czwartek – 37.

Wśród osób, które w sobotę usiłowały przedostać się do Polski, znajdowali się m.in. obywatele Sudanu. Największa grupa cudzoziemców próbowała sforsować granicę na odcinku ochranianym przez PSG Mielnik.

W okolicach granicy zatrzymani zostali trzej „kurierzy”: dwaj obywatele Ukrainy i jeden Polak. Łącznie przewozili 17 cudzoziemców: 12 obywateli Iranu, dwóch obywateli Indii i trzech obywateli Afganistanu.

Zapora elektroniczna na granicy

Granica polsko-białoruska jest coraz lepiej chroniona. Zapora została już w większej części wyposażona w perymetrię. Według najnowszych informacji, działa już 127 km bariery elektronicznej. Niedługo planowany jest odbiór pozostałych czterech odcinków. Cały system ma rozciągać się na długości około 206 km granicy i będzie się składać około 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

W piątek zapora elektroniczna pomogła powstrzymać grupę migrantów. 23 osoby pojawiły się na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej Mielnik. „Na zdarzenia reagowali operatorzy bariery elektronicznej. Po przybyciu patroli część osób wycofała się na Bialoruś. Pozostałe zatrzymano przy barierze” – podała Straż Graniczna.

