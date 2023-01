Szokujące nagranie SG. Tak wygląda przeprawa migrantów przez granicę polsko-białoruską

W ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej wpadły dwie osoby, które pomagały migrantom nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Po informacji przekazanej przez placówkę SG w Narewce, patrol policji w Hajnówce zatrzymał do kontroli dwa auta na polskich tablicach rejestracyjnych.

Granica polsko-białoruska. Są kolejne zatrzymania

Kierowcy – obywatele Polski i Ukrainy – przewozili w sumie 12 Irańczyków, którzy chwilę wcześniej wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę. W sieci pojawiło się nagranie jednego z organizatorów nazywającego się Al Nuaimi, na którym widać kurierów odbierających grupę migrantów. Cudzoziemcy nie byli zainteresowani składaniem wniosków o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Nie mieli na to czasu. Na nagraniu widać jak szybko wsiadają do aut by udać się w dalszą, opłaconą, nielegalną drogę na zachód Europy. Za organizację nielegalnej drogi du UE migranci płacą nawet 8,5 tys. dolarów.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W styczniu 2023 roku zatrzymano już 24 pomocników i organizatorów nielegalnych przejazdów do Polski.

twitter

Sztuczny szlak migracyjny do Polski



Straż Graniczna podkreśla, że organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej publikują nieprawdziwe informacje, aby zachęcać w ten sposób cudzoziemców do korzystania z ich usług, które jakoby kończą się sukcesem czyli dowiezieniem ich do Niemiec.

„Operacja hybrydowa prowadzona przeciwko Polsce za pomocą sztucznego szlaku migracyjnego to dla przemytników źródło ogromnych pieniędzy. Współdziałają oni z reżimem w Mińsku i Moskwie. Rosja i Białoruś destabilizują Europę, przemytnicy zarabiają miliony” – ocenił Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Czytaj też:

Rosyjscy propagandyści podszyli się pod TVP. Pokazali fałszywą mapę PolskiCzytaj też:

Czołowy rosyjski propagandzista w formie: Straciliśmy milion tchórzy...