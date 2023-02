Kamery przy granicy z Białorusią nagrały migrantów. Tak chcieli się dostać do Polski

Straż Graniczna przekazała w najnowszym komunikacie, że w czwartek 2 lutego z Białorusi do Polski próbowało się nielegalnie przedostać 46 cudzoziemców. W ręce funkcjonariuszy z placówki w Płaskiej trafiło pięciu obywateli Somalii oraz pięciu obywateli Iraku, którzy przeprawili się pontonem przez rzekę Wołkuszankę. Od początku roku ujawniono do tej pory 1503 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od stycznia do naszego kraju próbowali dostać się nielegalni migranci pochodzący z 23 krajów.

Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej zatrzymano łącznie pięć osób: trzech Ukraińców i Gruzina na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Kuźnicy oraz obywatela Uzbekistanu, którego zauważyli pogranicznicy z Narewki.

Granica polsko-białoruska. Zapadł ważny wyrok

Polskie służby przekazały również, że aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zakończyło się postępowanie karne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Czeremsze.

W wyniku prowadzonego śledztwa oskarżonych zostało dwóch obywateli Polski – mieszkańców województwa mazowieckiego. Sąd wymierzył im kary łącznie od ośmiu miesięcy do roku bezwzględnego pozbawienia wolności, a także kary grzywny w kwocie łącznej 7500 zł.

W toku postępowania ustalono, że oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu zorganizowali co najmniej 3 transporty z migrantami łącznie przewożąc 61 cudzoziemców. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez podejrzanych motywem popełnienia zarzucanych im czynów była chęć zysku. Za przewiezienie jednej osoby kierowca otrzymywał zapłatę 1000 zł.

Łącznie w całym 2022 roku za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy na odcinku polsko- białoruskim zatrzymano 362 osoby. Od początku tego roku w ręce służb wpadło już 51 osób.

