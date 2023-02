Kulisy przemytu migrantów na granicy polsko-białoruskiej. „Najczęściej to studenci”

Od 2021 roku trwa presja migracyjna na granicę polsko-białoruską wywołana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Dyktator z Mińska ściąga na Białoruś osoby, które liczą na możliwość dotarcia do Unii Europejskiej bez konieczności posiadania odpowiednich dokumentów. W tym celu cudzoziemcy podejmują próby nielegalnego przekroczenia granicy z Polską. Obecnie jest to o tyle utrudnione, że na granicy powstała specjalna zapora, która niemal w całości jest już wyposażona także w barierę eklektyczną.

Przemyt ludzi na granicy polsko-białoruskiej

Nie brakuje jednak osób, które próbują swojego szczęścia, wykorzystując do tego m.in te odcinki, gdzie znajdują się rzeczy czy bagna. W mijającym tygodniu Straż Graniczna zatrzymała aż siedmiu przewodników. Są to cudzoziemcy, którzy zajmują się zarobkowo przeprowadzaniem innych osób z Białorusi. Po wykonanej misji wracają na Białoruś, by tam rozpocząć kolejny „kurs” . Jak podaje SG, za „wykonane zadanie” przemytnicy mogą zarobić nawet 2,5 tys. dolarów. „Najczęściej to obcokrajowcy studiujący w Białorusi” – podaje Straż Graniczna.

Mówią, że są z Syrii i Iraku

Wśród kurierów z ostatniego tygodnia zidentyfikowano obywateli Turcji, Iranu, Turkmenistanu i Azerbejdżanu. Białorusini wszystkich ich instruują, by twierdzili, że są obywatelami Syrii i Iraku. Przewodnicy dookumentują też swoje trasy, by otrzymać należność za dostarczenie cudzoziemców do kraju Unii Europejskiej.

Polska Straż Graniczna przekonuje, że sukcesywnie „wyłuskuje” przewodników z zatrzymywanych grup migrantów. „Nie mogą liczyć na szybki powrót na Białoruś. Wobec wszystkich prowadzone są postępowania administracyjne zakończone powrotem do ich krajów pochodzenia” – czytamy.

