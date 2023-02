Nowe doniesienia z białoruskiej granicy. Migranci korzystają z pomocy przewodników

Od 2021 roku samozwańczy prezydent Białorusi ściąga osoby, które liczą na możliwość dotarcia do Unii Europejskiej nie posiadając odpowiednich dokumentów. W tym celu cudzoziemcy podejmują próby nielegalnego przekroczenia granicy z Polską. Obecnie jest to o tyle utrudnione, że na granicy powstała specjalna zapora, która niemal w całości jest już wyposażona także w barierę eklektyczną.

Sytuacja na granicy. Kolejne próby nielegalnego przedarcia się do Polski

Pogranicznicy poinformowali, że ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 29 osób, w tym na odcinku Placówki Straży Granicznej w Czeremsze 4 osoby podchodziły pod barierę. W grupach migrantów było 3 przewodników – obywateli Afganistanu. Wszystkich zatrzymano. Kilka dni wcześniej Komenda Główna Straży Granicznej informowała, że funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG, wśród grup cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę naszego kraju, zatrzymują coraz więcej przewodników. To osoby, które przeprowadzają ludzi przez granicę, przekazują ich kurierom, a następnie sami wracają na Białoruś.

W ostatnim raporcie dowiadujemy się też, że w Krynkach 3 obywateli Uzbekistanu i obywatel Tadżykistanu przeprawili się przez rzekę Świsłocz.

Ile osób z Ukrainy wjechało do Polski ostatniej doby?

Z najnowszych danych wynika, że 5 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polsk 20 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie 9,657 mln osób. W kierunku z Polski do Ukrainy odprawiono 20,7 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 7,798 mln osób.

