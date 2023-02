Kolejna grupa migrantów zatrzymana na białoruskiej granicy. Łączy ich jedna rzecz

Nie ustaje presja migracyjna na polsko-białoruską granicę. Od 2021 roku samozwańczy prezydent Białorusi ściąga osoby, które liczą na możliwość dotarcia do Unii Europejskiej nie posiadając odpowiednich dokumentów. W tym celu cudzoziemcy podejmują próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Obecnie jest to o tyle utrudnione, że na granicy powstała specjalna zapora, która niemal w całości jest już wyposażona także w barierę elektryczną.

Sytuacja na granicy. Nowy raport

SG podała też dane dotyczące ostatniego weekendu. Wynika z nich, że 115 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do naszego kraju, zostało ujawnionych przez funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału SG. Zatrzymano również trzech przewodników. 29 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano w niedzielę, w sobotę – 31, w piątek z kolei – 55. Na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Krynkach i Bobrownikach migranci, przedostając się na terytorium Polski, pokonali rzekę graniczną Świsłocz.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze zatrzymali natomiast trzech Afgańczyków wytypowanych z dwóch grup nielegalnych migrantów. Ich zadaniem było przeprowadzenie cudzoziemców przez granicę, przekazanie kurierom i szybki powrót na Białoruś.

Ile osób wyjechało z Polski do Ukrainy?

6 lutego do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 27 osób. Było to 13 obywateli Jemenu i 13 obywateli Syrii. Jedna osoba wycofała się na terytorium Białorusi. Jak przekazali polscy pogranicznicy wszystkich zatrzymanych łączyło to, że mieli rosyjskie wizy.

Tego dnia funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 16,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to łącznie 9,674 mln osób. 6 lutego z Polski do Ukrainy odprawiono 18 tys. osób. Od 24.02.2022 łącznie ponad 7,817 mln osób.

