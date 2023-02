Migranci nie odpuszczają. Straż Graniczna donosi o tysiącu prób przedarcia się do Polski

Cudzoziemcy podejmują próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Obecnie jest to o tyle utrudnione, że na granicy powstała specjalna zapora, która niemal w całości jest już wyposażona także w barierę elektryczną.

Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że 22 lutego próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski 31 osób, w tym na odcinku Placówki Straży Granicznej Dubicze Cerkiewne zatrzymano 8 obywateli Syrii, a na odcinku Placówki Straży Granicznej w Lipsku grupę 16 obywateli Afganistanu.

Sytuacja na granicy. Nowy raport

W tym miesiącu było 1047 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski – podała SG w komunikacie.

22 lutego funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 22,7 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to łącznie 10 mln osób. 22 lutego 2023 r. z Polski do Ukrainy odprawiono 16,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. – ponad 8,116 mln os.

W czwartek Paweł Szefernaker został zapytany o potencjalne przyjęcie nowej fali Ukraińców w Polsce, w związku z możliwą ofensywą Rosjan. Część osób uważa, że rosyjska armia zintensyfikowała swoje działania zbrojne, ale nie jest to jeszcze duża skala. – Od pewnego czasu przygotowujemy się na kolejne fale uchodźców, ale rząd ukraiński i społeczeństwo robią wszystko, aby do tej sytuacji nie doszło – mówił wiceszef MSWiA na antenie Radiowej Jedynki.

Komuniktat dot. przejścia granicznego w Kukurykach

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński „z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa” zdecydował o „zawieszeniu do odwołania ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach”. Teraz polscy przewoźnicy, którzy chcą wjechać lub wyjechać z terytorium Białorusi, muszą liczyć się z utrudnieniami.

We wtorek, w związku z wprowadzonymi przez białoruskie władze ograniczeniami wobec polskich przewoźników, minister Mariusz Kamiński podjął decyzję o ograniczeniu towarowego ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Kukuryki – Kozłowicze. Ograniczenia nie dotyczą ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.

