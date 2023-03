Kolejni cudzoziemcy chcieli przedostać się do Polski. Obrali za cel Kanał Augustowski

Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że we wtorek granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 79 cudzoziemców. W tej grupie znajdowali się obywatele Syrii, Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, Maroka i Egiptu.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Dwie osoby chciały ominąć zaporę i przedostać się na terytorium Polski przez rzekę. Próbowały one pokonać pontonem Kanał Augustowski, ale gdy zobaczyły polskie patrole, to wycofały się na Białoruś. Do tego zdarzenia doszło na odcinku granicy patrolowanym przez funkcjonariuszy z placówki w Płaskiej.

Z kolei w poniedziałek do Polski chciało przedostać się 91 osób, a w niedzielę granicę próbowało sforsować 82 cudzoziemców. W poprzednich dniach część z nich także podejmowała próby bariery drogą wodną, między innymi przez rzekę Świsłocz.

W sobotę Straż Graniczna opublikowała nagranie, na którym widać cudzoziemców podchodzących pod barierę. Byli oni wyposażeni między innymi w sprzęt do cięcia drutów i drabiny. „Cudzoziemcy, do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przygotowują się już w krajach swojego pochodzenia. Wiedzą, że będzie to nielegalna podróż, dlatego opłacają organizatorów, którzy dowożą ich pod samą granicę” – podkreślono we wpisie.



Służby spodziewają się większego napływu cudzoziemców

Wideo skomentował zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych. „Kolejny materiał Straży Granicznej, który pokazuje przygotowanie grup cudzoziemców do szturmowania granicy Polski. Dzięki Straży Granicznej granica Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje bezpieczna” – podkreślił Stanisław Żaryn.

Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Polski dzień wcześniej napisał, że „polepszenie pogody w Europie Środkowej oraz nadejście cieplejszych miesięcy może powodować zwiększony napór na granicę Polski, oraz kolejne próby destabilizowania wschodniej flanki NATO”.

