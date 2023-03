Kilkunastu cudzoziemców sforsowało rzekę na granicy z Białorusią. Nowy raport Straży Granicznej

Z najnowszych informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w piątek 10 marca granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 71 cudzoziemców. Najwięcej z nich chciało przedostać się do Polski na odcinku patrolowanym przez pograniczników z Mielnika.

Wciąż niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej

Wśród tych osób byli obywatele między innymi Syrii, Etiopii, Jemenu i Afganistanu. Z kolei na odcinku podlegającym placówce w Krynkach 15 osób pokonało pokonało rzekę graniczną Świsłocz.

Z kolei w czwartek z Białorusi do Polski nielegalnie próbowało przedostać się 82 osób, a w środę 69 cudzoziemców. W ostatnich tygodniach migranci wykorzystują rzekę graniczną, by ominąć zaporę na granicy. Kilka dni temu część z nich wykorzystała też trasę przez Kanał Augustowski.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 105 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy Polski i Białorusi. Od początku marca odnotowano łącznie 738 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W lutym prób było ok. 1,5 tys., a w styczniu ponad 1,4 tys.

Możliwy „zwiększony napór na granicę”

Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zwracał uwagę kilka dni temu, że „polepszenie pogody w Europie Środkowej oraz nadejście cieplejszych miesięcy może powodować zwiększony napór na granicę Polski, oraz kolejne próby destabilizowania wschodniej flanki NATO”.

Straż Graniczna opublikowała nagranie migrantów pochodzących pod bariery. „Cudzoziemcy, do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski przygotowują się już w krajach swojego pochodzenia. Wiedzą, że będzie to nielegalna podróż, dlatego opłacają organizatorów, którzy dowożą ich pod samą granicę” – zaznaczono.

