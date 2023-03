Prokuratura wszczęła postępowanie ws. Ochojskiej. To polecenie Ziobry

W ubiegłym tygodniu Janina Ochojska powiedziała w TOK FM, że ofiar na granicy polsko-białoruskiej może być więcej. Dodała, że mogły być one „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”. Jej zdaniem, „po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów”. – Mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły – powiedziała europosłanka.

Prokuratura wszczęła postępowanie ws. wypowiedzi Janiny Ochojskiej

Do jej wypowiedzi krytycznie odnosili się m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. „Okryła się hańbą i za to odpowie. Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janinę Ochojską za pomówienie leśników, jakoby potajemnie zakopywali ciała uchodźców w masowych grobach przy granicy z Białorusią” – przekazał w sobotę rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Następnie Zbigniew Ziobro określił jej słowa „szokującym kłamstwem”, którego „nie wymyśliłby nawet Aleksandr Łukaszenka”. „Poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie karne z art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 60 K.p.k. To nie może ujść bezkarnie!” – przekazał w niedzielę minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Janina Ochojska mówiła o sytuacji na granicy. Wypowiedzią zajmuje się prokuratura

W poniedziałek, 13 marca, jak przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, prokuratura ta wszczęła w poniedziałek postępowanie w tej sprawie. „Na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia w dniu 10 marca 2023 r. za pomocą środków masowego komunikowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jego pracowników o postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć ww. w opinii publicznej lub narazić na stratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności” – poinformowała Skrzyniarz.

