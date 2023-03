Grupa cudzoziemców próbowała sforsować granicę Polski. SG opublikowała nagranie

Straż Graniczna codziennie informuje o kolejnych incydentach, do których dochodzi na granicy z Białorusią. W najnowszym raporcie pogranicznicy przekazali, że czwartek 16 marca do Polski z terytorium Białorusi w sposób nielegalny próbowały przedostać się 92 osoby. Do incydentów dochodziło na odcinkach patrolowanych przez Placówki Straży Granicznej Narewka, Krynki i Bobrowniki.

14 obywateli Syrii przeprawiło się przez rzekę Świsłocz pontonem. Wśród migrantów byli również m.in. obywatele Egiptu, Etiopii oraz Erytrei.

Kryzys na granicy z Białorusią. SG opublikowała nagranie

„Minionej doby na odcinku patrolowanym przez Placówkę Straży Granicznej Kuźnica służby białoruskie przywiozły grupę 21 ob. Egiptu. Miejsce zostało wybrane z premedytacją – granicę przecinają tam tory i nie ma zapory fizycznej, ale jest bariera elektroniczna. Zdarzenie obserwowano z kilku kamer. Wszyscy cudzoziemcy zostali ujęci” – poinformowali pogranicznicy we wpisie na Twitterze. Straż Graniczna opublikowała również nagranie, na którym zarejestrowano grupę cudzoziemców, która przemieszcza się wzdłuż umocnień.

Kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki



Skala incydentów na granicy z Białorusią jest zdecydowanie mniejsza niż w kulminacyjnym momencie, który przypadał na koniec 2021 roku. Wówczas tysiące migrantów koczowało na terenie Białorusi, przy granicy z Polską. Reżim Alaksandra Łukaszenki zwabił ich złudną nadzieją łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej.

Polski rząd zdecydował o budowie umocnień na granicy z Białorusią, aby ułatwić funkcjonariuszom kontrolowanie sytuacji. Mimo to wciąż dochodzi do prób sforsowania polskich umocnień. Nie jest ich mało, co pokazują raporty Straży Granicznej.

