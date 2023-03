Niemal setka migrantów na białoruskiej granicy. Zatrzymano czterech Ukraińców

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się pod koniec 2021 roku. Wówczas tysiące migrantów koczowały na terenie Białorusi, przy granicy z Polską. Reżim Łukaszenki zwabił ich złudną nadzieją łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Polski rząd zdecydował o budowie umocnień na granicy z Białorusią, aby ułatwić funkcjonariuszom kontrolowanie sytuacji. Mimo to wciąż dochodzi do prób sforsowania polskich umocnień.

Kryzys na granicy. 90 prób nielegalnego przedarcia się do Polski

Nie inaczej było 18 marca, kiedy do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 90 osób. Z najnowszego komunikatu Straży Granicznej wynika, że byli to m.in. obywatele Jemenu i Sudanu. Najwięcej, bo aż 31 nielegalnych migrantów było na odcinku Placówki Straży Granicznej Białowieża. Byli to obywatele Afganistanu, Syrii i Iraku. Placówki Straży Granicznej Mielnik i Czeremcha zatrzymały czterech kurierów, obywateli Ukrainy.

Tego samego dnia, 18 marca, funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie ponad 10,4 mln os. W ostatnią sobotę z Polski do Ukrainy odprawiono 25 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 8,5 mln os.

O granicy polsko-białoruskiej zrobiło się ostatnio znów głośno. Doniesienia o tym, co dzieje się z nielegalnymi migrantami wielokrotnie komentuje Janina Ochojska. „Ile osób złapano i wywieziono tego dnia do lasu, na bagna do Białorusi? Z jakiej przyczyny aż 38 osób zmarło na tej granicy? Gdzie są 323 osoby uznane za zaginione przez Grupę Granica?” – dopytywała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

„Czy Straż Graniczna wyjaśni śmierć Afgańczyka, którego ciało znaleziono 12 marca? Czy wyjaśni, co stało się 323 zaginionymi na granicy polsko-białoruskiej?” – zapytała założycielka PAH. „W Afganistanie rządzą Talibowie, w Syrii wojna od 12 lat, w Iranie reżym ajatollahów a my wyrzucamy ich do reżimu Łukaszenki? Brawo”... – skomentowała Janina Ochojska.

