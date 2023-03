Zwłoki na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Służby ujawniły szczegóły

We wtorek 21 marca tuż po godzinie 17 podlaska policja otrzymała informację o znalezieniu zwłok mężczyzny w rejonie miejscowości Zamosze w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Z informacji Elżbiety Zaborowskiej z zespołu prasowego podlaskiej policji wynika, że funkcjonariusze dotarli na miejsce około 20 – droga była utrudniona ze względu na to, że jest to teren bagienny.

Granica polsko-białoruska. Znaleziono zwłoki mężczyzny

Według wstępnych ustaleń Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, jest to ciało migranta, który przekroczył granicę z Białorusią. Służby nie podają na razie żadnych szczegółowych informacji – nie wiadomo, czy przy mężczyźnie znaleziono dokumenty lub inne przedmioty pozwalające określić m.in. jego wiek i narodowość.

W krótkim komunikacie śledczy przekazali natomiast, że policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać okoliczności śmierci mężczyzny. Co więcej, w śledztwie będzie również ustalana i weryfikowana tożsamość zmarłego. Wszystkie zebrane dowody mają trafić do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To właśnie ten organ prowadzi postępowania dotyczące śmierci przy granicy polsko-białoruskiej.

Śmierć migrantów przy granicy polsko-białoruskiej

Obecnie Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi postępowania dotyczące zgonów szesnastu osób, które nielegalnie weszły do Polski. W toku śledztwa ustalono, że w dziesięciu przypadkach śledczy mają już wyniki badań toksykologicznych i opinie dotyczące przyczyn zgonu.

– Badania toksykologiczne nie wykryły w materiale pobranym od zmarłych substancji toksycznych. A opinie dotyczące przyczyn zgonu stwierdzają, że tą przyczyną była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, spowodowana najprawdopodobniej wychłodzeniem organizmu – wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

