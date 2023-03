Ochojska chce „przepędzić PiS”. Wąsik w odpowiedzi pisze o kryzysie na granicy

Janina Ochojska odniosła się na Twitterze do wypowiedzi Donalda Tuska, który podczas spotkania z wyborcami podkreślał, że opozycja, by wygrać z PiS w nadchodzących wyborach, musi stworzyć jedną listę wyborczą. „Tak, uważam, że powinna być jedna lista. Chodzi o to, żeby wygrać i przepędzić PiS. Ludzie, nie głosujcie na PiS” – napisała europosłanka.

Na tweeta Ochojskiej odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik, który do dyskusji postanowił wpleść wspieranych przez eurodeputowaną uchodźców. „Tak, przepędzić PiS, a na ich miejsce przyjąć tych, którzy próbują przekroczyć granicę ze strony Białorusi. To ma sens!” – ironizował.

Ochojska nie pozostała, oczywiście, dłużna i odpowiedziała Wąsikowi. „To może jest Pana cel. Przyjęcie uchodźców z Jemenu, Syrii czy Afganistanu nie ma nic wspólnego z przepędzeniem PiS z rządzenia Polską. W jednym chodzi o humanitaryzm, w drugim o skończenie okradania i niszczenia wizerunku Polski. Zasługujemy na coś lepszego” – stwierdziła.

twitter

Wąsik i Ochojska na wojennej ścieżce

To nie pierwsze starcie Ochojskiej z Wąsikiem w ostatnich dniach. dwa tygodnie temu europosłanka na antenie TOK FM stwierdziła, że przy granicy Polski i Białorusi mogło zginąć prawie 300 osób. Co więcej, stwierdziła, że rzekome ofiary mogły być „uprzątnięte w zbiorowym grobie w czasie, gdy dostęp do granicy był zamknięty”.

Na te słowa stanowczo zareagował wiceszef resortu spraw wewnętrznych. Który w mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź Ochojskiej z pewnością chętnie cytować będą białoruskie media. Eurodeputowana wskazała mu jednak na dane dotyczące zaginionych przy granicy polsko-białoruskiej osób. „Panie ministrze, gdzie są pozostałe osoby? Co z nimi się stało? Nie ma ich w Białorusi, ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej, rodziny nie mają żadnych informacji”- pytała.

W odpowiedzi Wąsik zażądał dowodów na stawiane przez Ochojską zarzuty. „Stwierdziła pani, że Państwo Polskie chowało ofiary w masowych grobach. To niebywale oskarżenie! Proszę natychmiast zawiadomić prokuraturę i pokazać dowody! Inaczej uznamy, że jest pani obrzydliwym, wyjątkowo obrzydliwym kłamcą! Kłamstwo w służbie Aleksandra Łukaszenki. Wstyd” – napisał.

Czytaj też:

Janina Ochojska o „zbiorowym grobie” przy granicy polsko-białoruskiej. Wiceszef MSWiA reagujeCzytaj też:

„PiS tylko na to czeka”. Trzaskowski o wypowiedzi Ochojskiej