Najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Do sieci trafiły zdjęcia

Stanisław Żaryn przekazał najnowsze doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych poinformował, że Polska zakończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią.

Polityk stwierdził, że „polska granica jest obecnie najlepiej chroniona w Europie a nielegalne przedostanie się na teren naszego kraju jest obecnie niemal niemożliwe”.

twitter

Nielegalne próby wejścia do Polski

Zaledwie kilka godzin wcześniej Straż Graniczna przekazała, że w ciągu minionych trzech dni (24-26 marca) odnotowano 284 próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej bez wymaganych zezwoleń i dokumentów. Od początku roku było ich ponad 2040.

Migranci usiłowali nielegalnie dostać się na terytorium Polski między innymi pokonując rzeki graniczne Świsłocz i Wołkuszankę. Cudzoziemcy pochodzili m.in. z Afganistanu, Jemenu, Syrii, Iraku, Kongo, Czadu, Indii, Sudanu, Egiptu, Etiopii, Turcji i Somalii.

Zatrzymania przy granicy polsko-białoruskiej

W ciągu trzech ostatnich dni doszło również do zatrzymania 12 osób zaangażowanych w pomoc w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. 25 marca w ręce funkcjonariuszy trafiło siedem osób, które przewoziły nielegalnych migrantów. Dzień później zatrzymano w sumie czterech kurierów.

Zatrzymani kurierzy otrzymają zarzuty za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, dodatkowo wobec nich zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat.

Czytaj też:

Ochojska zaatakowała MSWiA oraz Straż Graniczną. „Tym zawsze się upiecze”Czytaj też:

Niespokojny weekend na granicy. Ponad 100 osób starało się dostać do Polski