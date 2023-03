35-latek próbował uciec przed Strażą Graniczną. Podczas przeszukania znaleziono „niespodzianki”

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali 35-letniego obywatela Gruzji, który jest podejrzany o pomoc innym osobom przy nielegalnym przekraczaniu granicy Polski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna może być częścią grupy zajmującej się nielegalnym „przerzutem ludzi przez granicę z Białorusi do Polski, a następnie dalej na zachód Europy”.

„Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili i zabezpieczyli 4 paszporty wydane przez władze Iranu oraz słoweńską kartę ID, które stanowią dowód w sprawie i mogą świadczyć o przestępczej działalności cudzoziemca” – informuje w wydanym komunikacie Komenda Główna Straży Granicznej.

Nielegalny proceder na granicy z Białorusią. 35-latek usłyszał zarzuty

Jak podano, na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyźnie zarzuca się zlecenie i zorganizowanie przekroczenia granicy państwowej przynajmniej sześciu obywatelom Iranu, którzy zostali ujęci przez funkcjonariuszy z Placówki SG Warszawa-Modlin w listopadzie 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego „w momencie transportu ze wschodniej granicy do Niemiec”. Do zatrzymania Gruzina, który próbował uciec, doszło na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, usłyszał zarzuty. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ze względu na uzasadnioną obawę, że podejrzany będzie ukrywał się przed organami ścigania, Sąd Rejonowy w Węgrowie wydał wobec obywatela Gruzji postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. „W ręce funkcjonariuszy wpadł także kierowca samochodu, który na zlecenie Gruzina nielegalnie przewoził obywateli Iranu” – przekazali pogranicznicy.



