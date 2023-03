Usiłowali nielegalnie przedostać się do Polski. Pomocnicy czekali na nich po drugiej stronie rzeki

Polscy pogranicznicy podali najnowsze dane dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią. Nie ustaje presja migracyjna wywołana przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 111 osób. Byli to między innymi obywatele Tunezji, Etiopii, Jemenu i Egiptu.

Najnowszy raport granicy. Ponad 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski

Za pomocnictwo zatrzymano trzech obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Gruzji, obywatela Uzbekistanu i obywatela Egiptu. Placówka Straży Granicznej w Krynkach przekazała, że czterej obywatele Syrii i obywatel Iraku przekroczyli rzekę Świsłocz. Po cudzoziemców przyjechało dwóch obywateli Łotwy.

Choć 28 marca odnotowano ponad sto prób nielegalnego przedarcia się przez polsko-białoruską granicę, to obyło się bez poważniejszych incydentów. Przypomnijmy, że dzień wcześniej na odcinku ochranianym przez pograniczników z Dubicz Cerkiewnych miało miejsce niebezpieczne zdarzenie.

Raport z granicy. Ile osób wjechało do Polski?

W kierunku funkcjonariuszy ze strony grupy mężczyzn znajdujących się po stronie białoruskiej poleciały kamienie i gałęzie. „Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że granica Polski jest ochraniana” – podkreśliła SG w komunikacie. Na Twitterze pojawiło się nagranie ze wspomnianego incydentu.

Straż Graniczna poinformowała we wtorek, że 530 zestawów pomocowych, otrzymanych w ramach wsparcia humanitarnego z Caritas Polska, trafiło do placówek Podlaskiego Oddziału SG na polsko-białoruskiej granicy. Będą rozdystrybuowane wśród potrzebujących cudzoziemców.

28 marca funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to ponad 10,724 mln osób. We wtorek z Polski do Ukrainy odprawiono prawie 22,2 tys. osób. Od 24 lutego 2022 – prawie 8,843 mln osób.

