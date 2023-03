Nowa fala nielegalnej migracji z Białorusi. Służby ostrzegają przed kryzysem

Od wielu miesięcy Straż Graniczna donosi o incydentach, do których dochodzi przy granicy polsko-białoruskiej. Każdego dnia grupy cudzoziemców podejmują próby nielegalnego wejścia do Polski. Kryzys migracyjny dotknął nie tylko polskich granic. W ciągu ostatnich trzech miesięcy litewskie służby uniemożliwiły wejście na teren UniiEuropejskiej 607 osobom. W poprzednim roku było to ponad 11,2 tys. migrantów.

Tymczasem władze Litwy ostrzegają, że w kolejnych tygodniach kryzys migracyjny może się nasilić. Litewska minister spraw wewnętrznych przekazała, że wznowienie bezpośrednich lotów z Iranu do Mińska oznacza, że rozpoczyna się nowa fala nielegalnej migracji. – Według naszej wiedzy pierwszy bezpośredni lot z Iranu do Mińska odbył się już dzisiaj, co oznacza, że rozpoczyna się nowa fala migracyjna – powiedziała Agne Bilotaite.

Szefowa litewskiego MSW podkreśliła, że resort traktują całą sytuację jako nowe, poważne zagrożenie. – Aktualnie migrantów przy granicy jest znacznie mniej, w porównaniu z tym, co działo się dwa lata temu, jednak musimy być przygotowani na zarządzanie potencjalnym kryzysem – dodała.

