Akcja ratunkowa na polsko-białoruskiej granicy. Cudzoziemiec potrzebował pomocy

We wtorek, 28 marca, funkcjonariusze Straży Granicznej z Białowieży dostali informację od dyspozytora Ratownictwa Medycznego w Białymstoku, że w rejonie Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego (w rozwidleniu rzek Hwoźna i Narewka) prawdopodobnie znajduje się cudzoziemiec, który potrzebuje pomocy.

Chciał nielegalnie przedostać się do Polski. Utknął na bagnach

O sprawie miała poinformować służby osoba podająca się za medyka. Jednak ze względu na fakt, że pomoc potrzebna była w niedostępnym terenie, karetka pogotowia nie mogła dostać się na miejsce. Dlatego funkcjonariusze SG, wspólnie ze strażakami z PSP w Hajnówce, wyruszyli na pomoc.

„Akcję ratunkową prowadzono na terenie Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Służby podjęły próbę dojechania jak najbliżej do osoby potrzebującej pomocy. Po północy mundurowi odnaleźli cudzoziemca. Było przy nim trzech obywateli Polski. Osoby te, według oświadczenia, przebywały przy cudzoziemcu już od godziny 18.00” – przekazał Podlaski Oddział SG.

Mężczyzna był wyziębiony i osłabiony. Został wyniesiony przez funkcjonariuszy SG, strażaków i osobę, która była przy nim oraz przetransportowany do miejsca, w którym oczekiwała wezwana karetka pogotowia. Młodemu mężczyźnie udzielono pomocy, lecz nie wymagał on hospitalizacji. Trafił do Placówki SG w Białowieży, gdzie otrzymał ciepły posiłek, napoje i mógł odpocząć.

Cudzoziemiec utknął na bagnach. Straż Graniczna ruszyła na pomoc

Służby ustaliły, że cudzoziemiec to niespełna 18-letni obywatel Syrii, który przekroczył polsko-białoruską granicę wbrew przepisom. „Zgodnie z obowiązującym prawem osobie małoletniej bez opieki zostanie przydzielony kurator. Nastolatek będzie umieszczony w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych” – przekazano.

Straż Graniczna przypomina, że coraz częściej organizatorzy nielegalnego przekraczania granicy kierują cudzoziemców do przejścia przez Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie teren jest bardzo trudny i niebezpieczny, a osoby które decydują się na taki ruch narażają swoje zdrowie i życie.

„Po raz kolejny funkcjonariusze Straży Granicznej, wspólnie z innymi służbami, również z narażeniem własnego zdrowia i życia, uratowali cudzoziemca, który w nielegalny sposób przedostał się do Polski. Żadna z otrzymanych informacji o osobach, które mogą potrzebować pomocy, nie została zbagatelizowana. Za każdym razem polskie służby robią wszystko, aby dotrzeć do potrzebujących pomocy niezależnie od tego, w jakim byłyby stanie zdrowia i w jakim rejonie się znalazły” – podała Straż Graniczna w komunikacie.

