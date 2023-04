Niespokojnie na granicy z Białorusią. Zatrzymano „przewodników grup”

W czwartek 6 kwietnia do Polski z terenu Białorusi w sposób nielegalny próbowało przedostać się 31 osób – podała w najnowszym raporcie Straż Graniczna. W tej grupie byli m.in. obywatele Sudanu, Maroka i Somalii. Za pomocnictwo zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, którzy przewozili łącznie pięć osób z Syrii i Afganistanu. Dodatkowo zatrzymano trzech obywateli Tadżykistanu – „przewodników grup”.

Dzień wcześniej Straż Graniczna poinformowało o 113 osobach, które próbowały sforsować polską granicę. Choć wciąż skala odnotowywanych incydentów jest znacznie mniejsza od tej z początku kryzysu, kiedy tysiące cudzoziemców koczowały na terenie Białorusi, przy polskiej granicy, to sytuacja wciąż jest niespokojna.

Sytuacja na granicy z Białorusią będzie eskalować? Ekspert komentuje

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Duszczyk, ekspert ds. migracji, w niedawnej serii wpisów na Twitterze prognozował, że należy się spodziewać utrzymania a nawet wzrostu liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy, a będzie na to wpływać polityka prowadzona przez Rosję i Białoruś oraz poprawa pogody.

Politolog podkreślił, że obecnie granicę przekraczają obywatele co najmniej kilkudziesięciu państw, a to jest „znacząca zmiana” w porównaniu z zeszłym rokiem. „Niestety brak działań ograniczających kanał migracyjny spowodował, że jego popularność wzrosła wśród osób zainteresowanych migracją do UE” – napisał prof. Maciej Duszczyk.

Granica polsko-ukraińska. Najnowszy raport SG

Oprócz komunikatu ws. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej pogranicznicy podsumowali także sytuację na granicy z Ukrainą. Wczoraj funkcjonariusze SG w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski odprawili 23,1 tys. osób (od 24 lutego 2022 roku – ponad 10,9 mln). Na kierunku z Polski do Ukrainy odprawiono prawie 30,7 tys. osób (od 24 lutego 2022 roku – prawie 9,1 mln).

