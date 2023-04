Napór migrantów nie ustaje. Nowy raport Straży Granicznej pokazuje skalę

Według najnowszego raportu polskich służb, 7 kwietnia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 59 osób, między innymi obywatele Kamerunu i Sudanu. Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach przekazała, że cztery osoby przeprawiły się przez rzekę Świsłocz.

Kolejne incydenty na polsko-białoruskiej granicy. Najnowszy raport dot. nielegalnej migracji

Z kolei Placówka Straży Granicznej w Białowieży podała, że sześć osób podchodziło pod barierę, a następnie wycofywało się na Białoruś. W raporcie wskazano też, że obywatel Ukrainy wiózł pięciu obywateli Syrii. Placówka Straży Granicznej w Michałowie podała natomiast, że dwóch obywateli Ukrainy przyjechało po dwóch obywateli Iraku.

W piątek, 7 kwietnia, funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. było to łącznie ponad 10,951 mln osób. 7 kwietnia z Polski do Ukrainy odprawiono prawie 33 tys. osób. Od 24 lutego 2022 to prawie 9,168 mln osób.

Sytuacja na granicy z Białorusią będzie eskalować? Ekspert komentuje

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Duszczyk, ekspert ds. migracji, w niedawnej serii wpisów na Twitterze prognozował, że należy się spodziewać utrzymania a nawet wzrostu liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy, a będzie na to wpływać polityka prowadzona przez Rosję i Białoruś oraz poprawa pogody.

Politolog podkreślił, że obecnie granicę przekraczają obywatele co najmniej kilkudziesięciu państw, a to jest „znacząca zmiana” w porównaniu z zeszłym rokiem. „Niestety brak działań ograniczających kanał migracyjny spowodował, że jego popularność wzrosła wśród osób zainteresowanych migracją do UE” – napisał prof. Maciej Duszczyk.

