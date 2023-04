Niespokojna Wielka Sobota przy granicy polsko-białoruskiej. Atak migrantów na polski patrol

Pogranicznicy mają za sobą wyjątkowo trudną noc. Z najnowszego raportu Straży Granicznej wynika, że w Wielką Sobotę (8 kwietnia) granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 28 cudzoziemców m.in. z Armenii oraz Pakistanu.

Incydent przy granicy polsko-białoruskiej

Ponadto, na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce doszło do niebezpiecznego incydentu. 20-osobowa grupa agresywnych cudzoziemców rzucała kamieniami i gałęziami w patrole. Według informacji służb migranci zaatakowali polskich funkcjonariuszy, ponieważ nie udało im się przekroczyć granicy. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

W regionie doszło również do zatrzymań. W ręce funkcjonariuszy z placówki w Czeremsze wpadł obywatel Gruzji, który nielegalnie przewoził dwóch Afgańczyków. Z kolei pogranicznicy z Narewki zatrzymali dwóch obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew obowiązującemu prawu przeprowadzali migrantów przez granicę.

Sytuacja na granicy z Białorusią będzie eskalować? Ekspert komentuje

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Maciej Duszczyk, ekspert ds. migracji, w niedawnej serii wpisów na Twitterze prognozował, że należy się spodziewać utrzymania a nawet wzrostu liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy, a będzie na to wpływać polityka prowadzona przez Rosję i Białoruś oraz poprawa pogody.

Politolog podkreślił, że obecnie granicę przekraczają obywatele co najmniej kilkudziesięciu państw, a to jest „znacząca zmiana” w porównaniu z zeszłym rokiem. „Niestety brak działań ograniczających kanał migracyjny spowodował, że jego popularność wzrosła wśród osób zainteresowanych migracją do UE” – napisał prof. Maciej Duszczyk.

Czytaj też:

Syryjczyk w stanie agonalnym. „Doznał ciężkich obrażeń po przekroczeniu muru granicznego”Czytaj też:

Syryjczyk burmistrzem w Niemczech. Ochojska: Mam nadzieję, że takich ludzi będzie widać również u nas