Interwencja na granicy polsko-białoruskiej. Padł strzał podczas pościgu

Nie ustaje napór na polsko-białoruską granicę. Jak pisaliśmy, tylko w pierwszym kwartale roku nielegalnie granicę próbowało przekroczyć ponad 6 tysięcy osób. – Wraz z poprawą pogody, pojawia się coraz więcej migrantów – przyznaje w rozmowie z „Wprost” Anna Michalska ze Straży Granicznej.

Nowy raport Straży Granicznej. Liczba prób stale rośnie

Z najnowszego raportu wynika, że 13 kwietnia do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 90 osób, między innymi obywatele Pakistanu. 31 cudzoziemców na widok patroli wróciło na Białoruś. Placówka Straży Granicznej w Krynkach odnotowała, że 14 osób przeprawiało się przez rzekę Świsłocz. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby.

Polskie służby poinformowały też o incydencie. W czwartek funkcjonariusze SG z Placówki Straży Granicznej w Narewce prowadzili kolejny w ostatnich dniach pościg za kurierem wiozącym nielegalnych imigrantów. Oddano strzał ostrzegawczy.

Pościg za kurierami na granicy. Pojazd uderzył w barierę

„Pojazd wjechał w barierę. Do sześciu mężczyzn, obywateli Afganistanu, wezwano zespół ratownictwa medycznego. Nikt nie doznał obrażeń” – przekazano. To nie pierwsze zdarzenie tego rodzaju w ostatnim czasie. Dzień wcześniej pisaliśmy, że 11 kwietnia, tuż po godzinie 4 rano patrol zauważył cztery auta jadące z dużą prędkością w stronę miejscowości Bondary.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za pojazdami. Mimo podawanych sygnałów kierowcy nie zatrzymywali się do kontroli, co więcej blokowali pojazd służbowy Straży Granicznej.

W czwartek, 13 kwietnia, funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 22,3 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 11,087 mln osób. Z kolei z Polski do Ukrainy odprawiono prawie 29,4 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to prawie 9,344 mln osób.

