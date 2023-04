Zaskakujące doniesienia z polsko-białoruskiej granicy. Takiego raportu nie było od miesięcy

Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby do Polski z Białorusi nielegalnie próbowało przedostać się 159 osób. Chodzi m.in. o obywateli Indii, czy Sudanu. 43 osoby na widok polskich patroli wróciło w głąb Białorusi.

Alarmujący raport SG

Tylu migrantów, którzy próbowali dostać się do naszego kraju, nie było od miesięcy. Powyżej 100 migrantów (113) ostatnio do Polski chciało przedostać się 6 kwietnia. Aby znaleźć porównywalną liczbę, należy cofnąć się do 8 grudnia 2022 r. Wyższego wyniku trzeba szukać jeszcze dalej.

Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Bobrownikach 10 obywateli Syrii przeprawiło się przez rzekę graniczną Świsłocz. Z kolei na terenie odcinka ochranianego przez placówkę Straży Granicznej w Narewce pięciu obywateli Indii próbowało przedostać się przez Narew.

Sytuacja na granicy Polski i Białorusi wciąż napięta. Funkcjonariusze SG mają pełne ręce pracy

Od stycznia bieżącego roku na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wbrew przepisom do naszego kraju usiłowały przedostać się osoby pochodzące z co najmniej 38 krajów. W kwietniu br. funkcjonariusze POSG udaremnili już ponad tysiąc prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki SG w Białowieży zatrzymali natomiast obywatela Gruzji, który przewoził pięciu obywateli Afganistanu. Od początku 2023 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej zatrzymali już ponad 200 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Migrantów nie zniechęca nawet zapora

Rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej w rozmowie z Wprost przekonywała, że kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy nie traci na intensywności. Por. Anna Michalska dodała, że „zbudowana zapora utrudnia obcokrajowcom przedostanie się do naszego kraju, ale nie zniechęca przed próbami”. – Migrantów jest coraz więcej i niemal wszyscy na granicę z Polską trafili z Rosji – wyjaśniała rzecznik Straży Granicznej.

