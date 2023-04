Chciał mieć azyl w Polsce, a mieszkać w Berlinie. Nie był w stanie wytłumaczyć powodu podróży

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Iranu, który pomimo złożonego wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, usiłował niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Do nietypowego incydentu doszło w piątek, 14 kwietnia podczas kontroli drogowej w rejonie byłego drogowego przejścia granicznego w Świecku.

Zatrzymali cudzoziemca. „Chciał mieć azyl w Polsce, a mieszkać w Berlinie”

Zatrzymano tam podróżującego w autokarze rejsowym relacji Warszawa-Berlin 34-letniego Irańczyka. „W trakcie kontroli okazało się, że cudzoziemiec w lutym br. złożył wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium Polski i otrzymał Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Funkcjonariusze SG ustalili ponadto, że Irańczyk dzień przed zatrzymaniem, został zwolniony ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców i miał się udać do Ośrodka Recepcyjnego w Podkowie Leśnej-Dębaku, gdzie miał oczekiwać na decyzję w sprawie złożonego wniosku o ochronę międzynarodową na terenie naszego kraju” – podano w komunikacie.

Pomimo skierowania, obcokrajowiec zdecydował się jednak wbrew przepisom wyjechać z Polski do Niemiec. Gdy zatrzymały go służby, 34-latek nie potrafił przekonująco wytłumaczyć dlaczego próbował nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę.

Miał czekać na decyzję o ochronie na terenie Polski. Zdecydował inaczej

„Raz wyjaśniał, że mieszka w Berlinie, tylko zapomniał zabrać ze sobą dokumentów potwierdzających ten fakt. Chwilę później twierdził, że udaje się do Berlina w celu odwiedzin brata, którego nie widział od kilku lat” – przekazała Straż Graniczna.

Irańczyk został zatrzymany i skierowany do Ośrodka Recepcyjnego w Podkowie Leśnej-Dębaku. Dodatkowo na cudzoziemcu ciąży teraz obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Warszawie w ustalonych terminach.

To nie jedyny nietypowy incydent jaki opisywaliśmy w ostatnim czasie. W marcu 22-letni obywatel Syrii ubiegał się o azyl. „Uwierzył kierowcy, który miał go dowieźć do Niemiec” – przekazali polscy pogranicznicy.

