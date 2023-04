Chcieli nielegalnie dostać się do Polski. Zatrzymano obywateli Somalii i Czadu

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym raporcie z 20 kwietnia, że przez ostatni dzień z Białorusi do Polski próbowało dostać się nielegalnie 106 migrantów. Chodzi o obywateli Indii, Iranu, Syrii, Afganistanu, Jemenu oraz Somalii. Dodatkowo w okolicy Krynek po trzech cudzoziemców z Czadu i Mali przedostało się do naszego kraju przez rzekę graniczną Świsłocz.

Straż Graniczna zatrzymała kolejne osoby za pomocnictwo

Pozostałe wydarzenia miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze oraz Mielniku. Funkcjonariusze z placówki SG w Czeremsze w miejscowości Kleszczele zatrzymali za pomocnictwo obywatela Ukrainy, który przewoził czterech Afgańczyków.

Ukraińca zatrzymano także w rejonie placówki Straży Granicznej w Narewce. Mężczyzna przyjechał po odbiór nielegalnych migrantów. Za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 213 osoby zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Alarmujące statystyki

Według danych Straży Granicznej tylko od stycznia do marca bieżącego roku granicę polsko-białoruską chciało nielegalnie przekroczyć 6,2 tys. osób. Do tej pory w kwietniu funkcjonariusze POSG udaremnili już około 1,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. Do naszego kraju usiłowały przedostać się osoby pochodzące z co najmniej 38 krajów. Polska prokuratura bada w tej chwili przyczyny śmierci 16 cudzoziemców, których ciała znaleziono przy granicy polsko-białoruskiej.

