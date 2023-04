Szokująca śmierć przy granicy polsko-białoruskiej. „Ofiar będzie coraz więcej”

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej trwa już prawie dwa lata. W lasach na Podlasiu i częściowo Lubelszczyźnie znajdowane są ciała kolejnych migrantów, których reżim w Mińsku zwozi i wypycha do naszego kraju. Migranci otrzymują drabiny, pontony i sprzęt, który ma pomóc w sforsowaniu granicy. Bardzo często ryzykując życie.

Budowa zapory na granicy, która miała zażegnać kryzys, też nie przyniosła oczekiwanego skutku. Migranci nadal przy pomocy służb białoruskich w różny sposób próbują forsować granicę. Do tej pory potwierdzono ponad 40 zgonów migrantów, którzy z Białorusi próbowali dostać się na terytorium Unii Europejskiej.

Śmierć Syryjczyka, który spadł z zapory

Do wypadku Syryjczyka, który zmarł w białostockim szpitalu, doszło w nocy z 3 na 4 kwietnia niedaleko wsi Masiewo w powiecie hajnowskim. Stan mężczyzny od początku był ciężki i pogarszał się z dnia na dzień. Wdała się sepsa.

– Pacjent miał rozległe obrażenia – powiedziała w rozmowie z „Wprost” Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Od zeszłego piątku jego stan był krytyczny. Mężczyzna mimo udzielanej pomocy niestety zmarł w niedzielę po południu – przekazała.

Coraz więcej ofiar śmiertelnych na granicy

Wolontariusze ostrzegają, że ofiar śmiertelnych kryzysu z dnia na dzień może przybywać. – Podejrzewamy, że ofiar jest o wiele więcej, niż mówią to oficjalne statystyki. Bo ludzie umierają nie tylko w naszych lasach, ale także po stronie białoruskiej. Tam jest oczywiście z weryfikacją, chociaż służby białoruskie często publikują zdjęcia zmarłych, nawet nie zachowując zasad etyki, pokazując po prostu tych biednych ludzi – tłumaczył Piotr Czaban.

– Czasami też przesuwają ich w stronę muru, żeby w celach propagandowych wykorzystać ich śmierć do walki z Polską. A po stronie Polski niestety, ale spodziewamy się, że tych śmierci jest znacznie więcej niż te, które udało się odkryć – dodawał.

Wolontariusz podkreślił, że tylko w tym roku osobiście kilkukrotnie zgłaszał policji zaginięcia wielu osób, których do tej pory nie odnaleziono. – Pierwszą ofiarą śmiertelną był w tym roku Ibrahim, który był lekarzem z Jemenu. Zmarł w Puszczy Białowieskiej. O jego śmierci powiadomili jego towarzysze, którzy trafili do ośrodków zamkniętych w Białymstoku i Białej Podlaskiej. I oni od samego też początku informowali nie tylko o śmierci Ibrahima, ale też o zaginięciu ich towarzysza Karima, także Jemeńczyka, który był w tej 5-osobowej grupie. Karim wyszedł na drogę szukając zasięgu, bo chciał wezwać pomoc i ślad po nim zaginął – opowiadał.

To właśnie tego Jemeńczyka szukano w poszukiwaniach zbiorowych zorganizowanych przez wolontariuszy wspólnie z policją. – Szukając Karima, znaleźliśmy zwłoki zupełnie innego zmarłego chłopaka, który najprawdopodobniej pochodzi z Etiopii. Było przy nim zdjęcie i na podstawie tego zdjęcia wytypowaliśmy kim może być zmarły. Skontaktowaliśmy się z jego rodziną. Teraz ktoś musi przylecieć z tej rodziny do Polski, aby pobrać DNA i sprawdzić, czy jest to na pewno ta osoba. Te historie są przerażające – podkreśla Piotr Czaban. – Trudno takie wieści przekazać rodzinom. Oni zawsze mają nadzieję, że ich bliskim się uda.

Chcą ratować migrantów, ale znajdują zmarłych

Polska prokuratura bada w tej chwili przyczyny śmierci 16 cudzoziemców, których ciała znaleziono przy granicy Polski z Białorusią. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że najczęściej przyczyną była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, spowodowana najprawdopodobniej wychłodzeniem organizmu. Wszystkie sprawy kierowane są do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Prowadzi ona obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem.

W pierwszym ze śledztw wyjaśniane były okoliczności śmierci i ustalana tożsamość 12 zmarłych osób. W 10 przypadkach śledczy mają już wyniki badań toksykologicznych i opinie dotyczące przyczyn zgonu. Były to ostre niewydolności oddechowo-krążeniowe spowodowane wychłodzeniem organizmu.

– Za każdym razem, kiedy wychodzimy do lasu, to po to, aby znaleźć żywych ludzi i im pomóc, żeby ich uratować. Ale nie zawsze się udaje. I za każdym razem, kiedy znajdujemy kogoś zmarłego, to jest szok. Zdarza się, że w nocy płaczę – wyznał Piotr Czaban. – Ci zmarli ludzie często są nadzy, bo w hipotermii ściągają swoje ubrania. Ich ciała często ulegają rozkładowi. Nikt nie chciałby czegoś takiego oglądać. Ale to się dzieje i to bardzo blisko każdego z nas – mówił.

Ryzykują, bo szukają lepszego życia

Straż Graniczna podała, że migrantów z nadejściem wiosny na pograniczu przybywa z dnia na dzień. Wolontariusze ostrzegają natomiast przed pogłębieniem kryzysu humanitarnego, bo uchodźcy podejmują dramatyczne decyzje i z narażeniem zdrowia skaczą z wysokiego muru lub próbują przedostać się przez bagna lub rzeki.

– Jedynym rozwiązanie jest przestrzeganie konwencji genewskiej i na pewno nie wyrzucanie tych ludzi do lasu. My próbujemy pomóc. Dzisiaj wróciłem z lasu po udzieleniu pomocy wspólnie z przyjaciółką z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego grupie Afgańczyków i oni mówią, że narażają życie, ale ich bezpieczeństwo we własnym kraju jest też zagrożone. Wcześniej pracowali dla administracji poprzedniego prezydenta – ocenił Piotr Czaban.

– Talibowie przejęli władzę, a tacy ludzie jak oni zostali sami. Talibowie pokazali wcześniej, na co ich stać, co mogą zrobić z tymi ludźmi. Wiemy, jak wielka bieda ona już w tym kraju. Ten kraj jest wyniszczony przez wieloletnie wojny, które były na terenie tego państwa. Znowu stoi nad przepaścią. I to jest naturalna kolej rzeczy, że każdy człowiek szuka dla siebie bezpiecznego miejsca. Niestety, pogranicze polsko-białoruskie tym bezpiecznym miejscem nie jest – podsumował dodając, że migranci mają zawsze nadzieję, że im się uda uratować siebie i swoje rodziny.

