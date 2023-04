Kurierzy wpadli w ręce Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych są Polacy

Straż Graniczna poinformowała, że działania, które doprowadziły do zatrzymania osób zarabiających na przewozie cudzoziemców, nielegalnie przekraczających granicę z Polską, były prowadzone na terenie powiatu hajnowskiego. Zatrzymano 15 osób: pięciu obywateli Gruzji, trzech obywateli Polski, trzech obywateli Ukrainy, obywatela Niemiec, obywatela Uzbekistanu, obywatela Łotwy i obywatela Kirgistanu. Usiłowali oni przewieźć w głąb Europy Zachodniej 33 cudzoziemców, którzy przedostali się przez granicę polsko-białoruską.

Granica polsko-białoruska. Uaktywniły się grupy przestępcze

Straż Graniczna wskazuje, że „grupy przestępcze, zajmujące się przemytem ludzi przez granicę i przewozem ich na zachód Europy, w związku ze skutecznym działaniem służb, zmuszone są do poszukiwania coraz nowych metod”. „Zależy im na sfinalizowaniu nielegalnego, dochodowego zlecenia. W działaniach są również zdeterminowani. Przemieszczają się kilkoma samochodami, często pilotowani przez pojazd, którym nie są wiezieni migranci” – czytamy w komunikacie.

Straż Graniczna zwraca też uwagę, że „po drogach kurierzy pędzą z dużą prędkością, ignorują zasady ruchu drogowego i nie stosują się do podawanych przez uprawnione służby sygnałów do zatrzymania”.

Kurierzy rozbijają się po drogach

W ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji na drogach z udziałem kurierów. „Uciekający przed kontrolą drogową, tracili panowanie nad autem i wypadali z dróg. Kierowcy samochodów, którzy przewozili migrantów, prowadzili pojazdy, nie mając do tego uprawnień. Nierzadko byli też pod wpływem narkotyków” – poinformowała Straż Graniczna.

Do groźnej sytuacji doszło między innymi w ubiegły czwartek, gdy w nocy patrol próbował zatrzymać do kontroli samochód na gdańskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca zignorował jednak znaki wzywające do zatrzymania się, przyśpieszył i zaczął uciekać w kierunku Hajnówki. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościgu. Po około dwóch kilometrach kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Surowe kary

Za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej zatrzymanym kurierom grozi kara do lat 8. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostaje także równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Ponadto otrzymają oni zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen na czas od pięciu do 10 lat.

Straż Graniczna poinformowała, że od początku tego roku roku zatrzymano już 227 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej.

