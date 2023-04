Niepokojąca aktywność na granicy polsko-białoruskiej. Nowy komunikat Straży Granicznej

Straż Graniczna poinformowała w środę 26 kwietnia, że przez ostatnie 24 godz. do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie dostać się 98 osób. Migranci pochodzili z różnych stron świata. To m.in. obywatele Mali i Gwinei. 31 osób na widok polskich patroli zawróciło do Białorusi.

Raport SG z granicy Polski i Białorusi

Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Narewce obywatel Ukrainy przewoził dwóch Syryjczyków. Z kolei na terenie odcinka ochranianego przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży obywatele Rosji, Ukrainy i Białorusi przewozili 18 osób. Dodatkowo dwóch Uzbeków przyjechało po 10 obywateli Afganistanu.

Podlaski Oddział Straży Granicznej informował o poprzednich działaniach jego funkcjonariuszy. W poniedziałek na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego zatrzymano dziewięciu cudzoziemców zaangażowanych w pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Kolejni kurierzy zatrzymani na granicy polsko-białoruskiej

W Białowieży zatrzymano do kontroli obywateli Ukrainy, którzy przewozili w samochodach 10 Syryjczyków. W miejscowości Pogorzelce inny pojazd nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać, zahaczając swoim autem o samochód Straży Granicznej. Podczas zatrzymania oddano strzał ostrzegawczy. Okazało się, że za kierownicą siedział Gruzin, który przewodził dwóch Afgańczyków.

Kurierów przewożących nielegalnych migrantów zatrzymywano także w placówkach SG w Czeremsze, Mielniku, Narewce i Białowieży. Dwóch Ukraińców i osoby pochodzące z Pakistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Mołdawii usiłowały przewieźć w głąb Europy Zachodniej 23 cudzoziemców. Od początku 2023 roku na odcinku granicy państwowej Polski i Białorusi zatrzymano już 229 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Czytaj też:

Kurierzy wpadli w ręce Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych są PolacyCzytaj też:

Szokująca śmierć przy granicy polsko-białoruskiej. „Ofiar będzie coraz więcej”