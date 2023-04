Przy polskiej granicy powstaną kolejne zapory? „To na razie pieśń przyszłości”

Od wielu miesięcy przy granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Straż Graniczna każdego dnia informuje w raportach o nielegalnych próbach przekroczenia polskiej granicy. Z danych SG wynika, że od początku 2023 r. odnotowano ponad 7,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.



– Granica jest bezpieczna, ale napór jest coraz większy. Białoruś z Rosją próbują zbudować północny szlak migracyjny, nękać Polskę, Litwę i Łotwę, a być może za chwilę również Finlandię – stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem 24 Maciej Wąsik.

Polską granicę zaczną szturmować kolejni migranci?

– Na razie nie ma tam wielkiego problemu, ale obserwujemy próby zbudowania szlaku przemytniczego przez Królewiec. Były już pojedyncze próby nielegalnego przekroczenia granicy od tamtej strony. Trzeba dmuchać na zimne, Rosja i Białoruś to kraje nieobliczalne. Jeszcze trzy lata temu nikt nie wyobrażał sobie, że obywatele Senegalu będą maszerować z Mińska do Białegostoku- dodał.



Wiceszef MSWiA przypomniał, że przy granicy z Rosją trwa budowa zapory. – Wojsko buduje zaporę z drutu żyletkowego na granicy z Kaliningradem. Budujemy tam także perymetrię. Straż Graniczna będzie miała absolutny wgląd w granicę, zobaczy każde zdarzenie – zapewnił.

Granica polsko-białoruska. Powstaną zapory na rzekach?

W ostatnich tygodniach w raportach Straży Granicznej przewija się informacja, że migranci próbują dostać się do Polski przez rzekę Świsłocz, którą pokonują wpław lub na specjalnych pontonach. Czy w związku z tym władze zdecydują się na budowę zapory również na rzekach? – Mamy środki, aby budować inny system techniczny, który sprawi, że granice na rzekach będą bardzo dobrze strzeżone. Straż Graniczna przystąpiła do działań, aby rozpocząć inwestycję w tym zakresie, ale to jeszcze pieśń przyszłości – wyjaśnił Maciej Wąsik. Polityk tłumaczył, że nie można było budować zapory na rzece, żeby nie dzielić nurtu na pół.

– Poza tym, rzeka sama w sobie jest zaporą. Tam, gdzie jest zapora techniczna, 100 proc. nielegalnych przejść jest wyłapywanych przez Straż Graniczną – zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



