Tragiczny wypadek koło granicy polsko-białoruskiej. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w piątek 5 maja na drodze wojewódzkiej numer 685 z Zabłudowa do Hajnówki w województwie podlaskim.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu osobowego marki Toyota stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi. Auto, które prowadził, dachowało.

Jak dowiedziała się dziennikarka Wprost Agnieszka Kaszuba, do wypadku miało dojść podczas policyjnego pościgu. Samochód miał się nie zatrzymać do kontroli. Podróżowało nim aż 11 osób – sami mężczyźni. Byli to obywatele Azerbejdżanu i Kazachstanu, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską.

Jeden z pasażerów zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń a 10 pozostałych zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest także kierowca. Wszyscy trafili do pobliskiego szpitala.

W całej akcji ratunkowej udział brały karetki pogotowia, kilka zastępów straży pożarnej oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Wkrótce więcej informacji.