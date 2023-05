Migranci z 42 krajów przy granicy polsko-białoruskiej. Najnowszy raport SG

Od początku 2023 r. strażnicy graniczni udaremnili ponad 9,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

„Jeżeli mieli dokumenty, to były to wizy rosyjskie”

W maju odnotowano dotychczas ponad 1,5 tys. prób sforsowania granicy. Dla porównania, w marcu i kwietniu było to po ok. 2,5 tys. W najnowszym raporcie Straż Graniczna informuje, że w ubiegły czwartek, 18 maja, do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 75 cudzoziemców, którzy pochodzą m.in. z Bangladeszu, Togo i Nigerii.

Straż Graniczna podkreśla, że kryzys migracyjny jest wywoływany sztucznie przez służby białoruskie i rosyjskie. Cudzoziemcy pochodzą głównie z krajów Afryki i Azji, a do Europy dostają się przez Rosję.

„11 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Cudzoziemcy, którzy w tym roku próbowali nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski pochodzili z 42 krajów. Jeżeli mieli dokumenty, to były to wizy rosyjskie” – czytamy w raporcie pograniczników.

Kiedy koniec budowy zapory wzdłuż granicy z Białorusią?

Od lata ubiegłego roku skala procederu znacznie zmalała za sprawą wybudowania wzdłuż granicy z Białorusią fizycznej zapory. Ma ona długość ok. 185 km i składa się z wysokich na ok. 5,5 m stalowych przęseł, zwieńczonych zwojami drutu ostrzowego.

Uzupełnieniem fizycznej zapory jest elektroniczna zapora, czyli system kamer i czujników ruchu. Jej długość wynosi ok. 200 km. Ta część zabezpieczenia polsko-białoruskiej granicy jest już prawie gotowa. Do wykonania pozostały już tylko prace montażowe na ostatnim, liczącym ok. 150 m odcinku w pobliżu Narewki i Białowieży.

Wykonanie tych prac jest obecnie niemożliwe z uwagi na normalne o tej porze roku zalanie terenu wodą. Montaż rozpocznie się, gdy tylko poziom wody opadnie

