Wypadek z udziałem nielegalnych migrantów. Padły strzały po pościgu

Nie maleje napór migrantów na polsko-białoruską granicę. Każdego dnia dziesiątki osób próbują nielegalnie przedostać się na teren naszego kraju. Pomagają im kurierzy, który organizują zabronione przed prawo akcje, nieraz ryzykując zdrowie i życie. Tak było ostatniej nocy, kiedy pogranicznicy zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy – kobietę i mężczyznę.

Straż Graniczna przekazała, że niebezpieczne zdarzenie miało miejsc na terenie powiatu bielskiego. Pościg rozpoczął się w okolicach miejscowości Krasna Wieś, a zakończył w okolicach miejscowości Boćki.

Pościg przy polsko-białoruskiej granicy. Padły strzały

Para przewoziła nielegalnych imigrantów z granicy polsko-białoruskiej. Byli to trzej obywatele Jemenu. Obywatel Ukrainy stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Następnie razem z kobietą próbowali uciekać pieszo. Podczas pościgu funkcjonariusze SG oddali strzały ostrzegawcze.

Na miejscu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwano służby, które zadecydowały o przewiezieniu wszystkich do szpitali. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać samochód, który wypadł z drogi.

Nie ustaje napór migrantów. Część wycofała się na widok polskich służb

Tego samego dnia SG przekazała, że 19 maja do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 86 osób, między innymi obywateli Somalii, Etiopii. 22 osoby na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Narewce za pomocnictwo zatrzymali dwóch obywateli Zimbabwe, który posiadali polskie tytuły pobytowe. Przewozili oni dwóch obywateli Indii. Z kolei pogranicznicy z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze po pościgu zatrzymali obywatela Gruzji i czterech obywateli Syrii.

Ostatniej doby funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 25,2 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 11,983 mln osób. 19 maja z Polski do Ukrainy odprawiono 23,5 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie 10,187 mln osób.

