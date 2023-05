Niespokojnie na granicy. Grupa zamaskowanych cudzoziemców zaatakowała polskich funkcjonariuszy

Trwa napór migrantów na polsko-białoruską granicę. Każdego dnia dziesiątki osób próbują nielegalnie przedostać się na teren naszego kraju. Pomagają im kurierzy, który organizują zabronione przed prawo akcje, nieraz ryzykując zdrowie i życie. Dzień wcześniej pisaliśmy o niebezpiecznym incydencie, podczas którego padły strzały ostrzegawcze.

Z najnowszego raportu wynika, że 20 maja do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 81 osób, m.in. obywateli Maroka, Nigerii i Indii. 11 osób na widok patroli zawróciło na Białoruś. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach za pomocnictwo zatrzymali obywatela Uzbekistanu. Mężczyzna przewoził siedmiu obywateli Afganistanu.

Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze obrzuceni kamieniami

Z kolei patrole SG z Białowieży zostały obrzucone kamieniami po tym, jak udaremniły próbę przedostania się z Białorusi do Polski grupie 13 cudzoziemców. „Niektóre osoby w grupie były zamaskowane, posiadały radiotelefony. Nielegalna migracja cały czas jest wspierana przez służby z Białorusi” – przekazała Straż Graniczna.

Niedawno pisaliśmy, że przed sądem w Białymstoku toczy się pierwszy proces o zadośćuczynienie za wyrzucenie migrantów na Białoruś. Trzech Afgańczyków ubiega się w sumie o 240 tysięcy złotych od państwa polskiego za bezprawny push-back. – Takich spraw może być znacznie więcej – prognozuje w rozmowie z „Wprost” adwokat Małgorzata Jaźwińska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która reprezentuje cudzoziemców.

Ostatniej doby funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 26,5 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to ponad 12 mln osób. 20 maja z Polski do Ukrainy odprawiono 26,4 tys. osób. Od 24 lutego 2022 r. to łącznie 10,213 mln osób.

Czytaj też:

Wypadek z udziałem nielegalnych migrantów. Padły strzały po pościguCzytaj też:

Dwa alarmy w jeden dzień. Wykryto amunicję na krakowskim lotnisku