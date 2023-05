Przy granicy polsko-białoruskiej znaleziono ciało. Na miejscu policja i prokuratura

Jak przekazała podlaska policja, ciało zostało odnalezione w rzece Świsłocz, w rejonie miejscowości Łosiniany w gminie Krynki. Rzeka Świsłocz jest miejscem, gdzie migranci nielegalnie próbują przekraczać granicę polsko-białoruską.

Policja przekazała, że w związku z odnalezieniem ciała policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności procesowe i identyfikacyjne. Na tym etapie nie ujawniono jednak żadnych szczegółów.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że ciało zauważono w czasie prowadzonych za pomocą drona działań patrolowych w tej części granicy.

PAP wskazuje, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła prawdopodobnie Prokuratura Rejonowa w Sokółce, do której trafiają wszystkie sprawy dotyczące okoliczności śmierci nielegalnych migrantów. Następnie są one przekazywane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Podlaski Oddział Straży Granicznej, od początku kryzysu na granicy z Białorusią znaleziono w tym rejonie zwłoki lub szczątki 23 osób.

Kolejny niespokojny dzień na granicy

Z najnowszego komunikatu Straży Granicznej wynika, że we wtorek granicę polsko-białoruską nielegalnie próbowało przekroczyć 112 osób. Wśród nich znaleźli się między innymi obywatele Somalii i Bangladeszu. 21 cudzoziemców na widok polskich patroli zawróciło na stronę białoruską.

Niemal codziennie zatrzymywani też są kolejni kurierzy, którzy zarabiają na pomocy w nielegalnym przedostaniu się w głąb Polski i dalej do innych państw strefy Schengen. Tym razem w okolicy Hajnówki funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził trzech obywateli Afganistanu. Łącznie w tym roku zatrzymano już 314 organizatorów i pomocników.

