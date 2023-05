Niespokojnie na granicy. Gambijczycy wycofali się na widok polskich służb

Straż Graniczna codziennie zatrzymuje około 100 osób, które w nielegalny sposób chcą dostać się na terytorium Polski. Pomagają im kurierzy, którzy starają się ułatwić ten niezgodny z prawem proceder. W piątek przed południem służby przedstawiły najnowszy komunikat.

Ostatniej doby do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 90 osób, m. in. obywateli Gambii i Sri Lanki. Nielegalni migranci ujawnieni zostali na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Mielniku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

22 osoby podchodziły pod zaporę, lecz na widok polskich patroli osoby wycofywały się w głąb Białorusi. W okolicach Płaskiej 1 obywatel Gambii przedostał się przez rzekę graniczną Wołkuszanka. Ujawnieni minionej doby cudzoziemcy pochodzili między innymi z Afganistanu, Somalii, Syrii, Bangladeszu i Sri Lanki.

Co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Nowy raport służb

Straż Graniczna podała, że w rejonie Mielnika i Czeremchy zatrzymano czterech kurierów usiłujących przewieźć w głąb Europy Zachodniej osoby, które uprzednio nielegalnie przekroczyły polsko-białoruską granicę. „Obywatel Polski przewoził jednego obywatela Afganistanu, dwóch obywateli Ukrainy przewoziło pięciu Syryjczyków, a obywatel Mołdawii w aucie marki Chrysler przewoził 17 obywateli Syrii” – podano.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 311 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

Wobec wszystkich kurierów – jak podaje SG – oprócz zarzutów za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, dodatkowo zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Zatrzymanym cudzoziemcom za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do lat 8. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

