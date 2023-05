„SG morduje na granicy pol-bia”. Rzeczniczka SG o hasłach podczas protestu: Przykre

„Przed siedzibą Straży Granicznej odbył się protest. Wg Grupy Granica od kilku dni na granicy polsko-białoruskiej znajduje się grupa ok. 25 osób, w tym dzieci i osoby wymagające pomocy medycznej. Spędzili kolejną zimną noc, koczując przy murze. Nie chcemy więcej śmierci na granicy!” – napisała Janina Ochojska na Twitterze.

Europosłanka dołączyła kilka zdjęć, na których widać uczestników wydarzenia z transparentami, na których pojawiły się następujące hasła: „SG morduje na granicy pol-bia”, „Granica przyzwoitości”, „Granica człowieczeństwa”.

Protest przed Komendą Główną SG. „Nie spotkał się z dużym zainteresowaniem”

W rozmowie z „Wprost” rzeczniczka Straży Granicznej potwierdziła, że we wtorek 30 maja przed Komendą Główną SG odbył się protest, w którym uczestniczyło ok. 10 osób. Trwał ok. 40 minut.

– Jak zwykle przyszły osoby, które kompletnie nie rozumieją działań Straży Granicznej, co z przykrością stwierdzam. Osoby, które nie rozumieją, że pewne formacje powołano do ochrony granic, do strzeżenia nienaruszalności granic – powiedziała por. SG Anna Michalska. Rzeczniczka Straży Granicznej odniosła się także do treści haseł na transparentach, które mieli protestujący. – Niestety, z niewiedzy tych osób takie hasła, przykre dla nas, są niestety rozpowszechniane. Ale jak widać, protest nie spotkał się z dużym zainteresowaniem – podsumowała Anna Michalska.

Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Najnowszy raport

Straż Graniczna codziennie publikuje raporty, w których podsumowuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Z najnowszego komunikatu wynika, że we wtorek do Polski nielegalnie próbowało przedostać się 138 cudzoziemców. Wśród nich byli m.in. obywatele Mali i Somalii. Na odcinku podlegającym placówce Straży Granicznej w Płaskiej troje obywateli Konga i dwoje obywateli Mali przeprawiło się przez rzekę graniczną Wołkuszankę.

